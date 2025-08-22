Çin ve Küba Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, başkent Beijing'de Küba İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası üyesi de olan Wang, cuma günkü görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülke ve iki parti liderleri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Wang, bakanlık düzeyindeki toplantı mekanizmasının güçlendirilmesi, personel değişimi ve kolluk kuvvetleri kapasite inşasının artırılması ve güvenlik alanında tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Wang, iki ülkenin güvenlik ve çıkarlarını korumak ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Küba topluluğu inşa etmek üzere daha büyük katkılar sağlamak için Küba ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Alvarez ise, güvenlik risklerini ve zorluklarını ortaklaşa ele almak için Çin ile koordinasyon ve işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.