Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalogda Bir Araya Geldi

ALMATI, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi (solda), Kazakistan'ın Almatı kentinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile 2. Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi, 25 Nisan 2025. (Fotoğraf: Li Renzi/Xinhua)