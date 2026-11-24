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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kamboçya orduları, kasım sonundan aralık ortasına kadar Kamboçya'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın salı günkü açıklamasına göre "Altın Ejderha-2026" kod adlı tatbikat, terörle ve korsanlıkla mücadeleye yönelik ortak operasyonlar ile insani yardım faaliyetlerine odaklanacak.

Bu, iki ülke ordularının katılımıyla düzenlenen "Altın Ejderha" tatbikat serisinin sekizincisi olacak.

Tatbikatın yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

İki ordu arasında düzenli olarak gerçekleştirilen ortak tatbikat serisi, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeyi ve askeri temasları genişletmeyi amaçlıyor.

Çin, tatbikata ilk kez 2016 yılında birlik göndermişti.

Kaynak: Xinhua