Çin Dışişleri Bakanı: Kamboçya ile Dostluğumuzu İlerletmeye Hazırız

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, temelleri önceki liderler tarafından atılan Çin- Kamboçya dostluğuna büyük önem verdiklerini belirterek, Kamboçya ile birlikte bu dostluğu ilerletip Çin'in komşu ülkeleriyle ilişkileri için bir model haline getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Kamboçya Halk Partisi ve Senato Başkanı Hun Sen'in Çin ziyaretine eşlik eden Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ile bir araya geldi.

Kamboçya'nın insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme vizyonu ile dört küresel inisiyatife verdiği aktif desteği büyük takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde Kamboçya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumaya, bölgede ve dünya genelinde barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Sokhonn ise Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini ve iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, üst düzey etkileşimlerin artırılması, karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, birlik ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve çok taraflılık ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ortaklaşa korunması için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kamboçya'nın ticaret, yatırım, altyapı ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Chanthol, Çinli şirketlerin ülkede yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenli ve dostane bir iş ortamı oluşturmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua