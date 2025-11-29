Haberler

Çin ve İngiltere İlişkileri: Stratejik İletişim Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile stratejik iletişimi artırma ve işbirliğini güçlendirme konularında görüşmelerde bulundu. Wang, İngiltere'nin uzun vadeli bir perspektifle Çin ile ilişkilerini değerlendirmesini istedi.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, cuma günkü görüşmede Çin ve İngiltere'nin stratejik iletişimi sürdürmesi, karşılıklı güveni artırması ve gerekli koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, İngiltere'nin Çin ile ilişkilerini uzun vadeli bir perspektifle değerlendirmesi, Çin'in kalkınmasına rasyonel ve dostane bir yaklaşım benimsemesi, olumlu ve pragmatik bir politika izleyerek ve Çin'le çalışarak orta yolda buluşması, sorunları doğrudan ele alması ve işbirliğini ikili ilişkilerin ana teması olarak sürdürmesi temennisinde bulundu.

Çin'in Japonya konusundaki ilke ve tutumunu ayrıntılı şekilde açıklayan Wang, İngiltere'nin tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam etmesini ve Çin'le işbirliği yaparak ortaklaşa 2. Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarını korumasını beklediklerini söyledi.

Powell ise İngiltere İşçi Partisi hükümetinin, Çin ile tutarlı, uzun vadeli ve stratejik bir ilişki geliştirmeye ve her düzeyde düzenli diyalogları daha da ilerletmeye hazır olduğunu bildirdi.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi ve diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
