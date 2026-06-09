Çin ve Gürcistan İlişkilerini Kapsamlı Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseltti

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Çin ile Gürcistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 34. yıldönümü dolayısıyla karşılıklı kutlama mesajları yayımladı. Liderler yayımladıkları mesajlarda, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini de duyurdu.

Xi salı günü gönderdiği mesajında, Çin ile Gürcistan arasında 2023 yılında kurulan stratejik ortaklıktan bu yana iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin daha da güçlendiğini, tatbiki işbirliğinin hızlandığını ve çok taraflı işbirliğinin daha verimli hale geldiğini ifade etti.

Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Gürcistan ile ilişkilerini her daim stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele aldıklarını vurgulayan Xi, yıldönümü vesilesiyle Kavelaşvili ile birlikte ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Xi, ikili ilişkilerin bu seviyeye çıkarılmasının, Çin-Gürcistan ilişkilerinin gelişimine yönelik yeni fırsatlar yaratacağına, iki ülke arasındaki geleneksel dostlukta yeni bir sayfa açacağına, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine güçlü bir ivme kazandıracağına ve iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Kavelaşvili ise mesajında otuz yılı aşkın sürede iki ülkenin kalıcı bir dostluk kurduğunu ve ikili ilişkilerin karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve yapıcı işbirliği temelinde kayda değer bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Çin-Gürcistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 34. yıldönümü vesilesiyle, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesine Çin ile ortaklaşa karar verdiklerini belirten Kavelaşvili, bu kararın ikili işbirliği için daha fazla fırsat yaratacağına, her iki ülkeye daha büyük faydalar sağlayacağına ve halklar arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine olan inancını ifade etti.

Kaynak: Xinhua