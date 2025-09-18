Çin ve Güney Kore Dışişleri Bakanları İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede iki ülkeye iyi komşuluk yoluna bağlı kalma ve gerçek stratejik ortaklar olma çağrısında bulundu.

Çin'in Güney Kore politikasının istikrarlı ve tutarlı olduğunu vurgulayan Wang, bu politikanın her iki tarafı da samimi bir şekilde ilişki kurmaya, karşılıklı güveni güçlendirmeye, işbirliğini derinleştirmeye, kazan-kazan sonuçları elde etmeye ve aynı zamanda hassas konuları uygun şekilde yönetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Wang, ekonomik küreselleşmeden fayda sağlayan iki ülkenin birlikte, ticari korumacılığa karşı çıkması ve uluslararası serbest ticaret sistemini el üstünde tutması gerektiğini belirtti.

Wang, merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi ve İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarını savunmak üzere Güney Kore de dahil olmak üzere uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Cho ise Çin'le ikili ilişkilerin iyileştirilmesindeki ivmeye değer verdiğini belirterek, Çin ile üst düzey etkileşimleri daha da güçlendirmeye, ticaret ve kültür gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Güney Kore-Çin ve Güney Kore-Çin-Japonya serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakereleri hızlandırmaya istekli olduklarını ifade etti.

İki taraf, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantılarının düzenlenmesinde eşgüdüm içinde olma ve birbirlerini destekleme konusunda mutabık kaldı. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, bu yıl Güney Kore'de, gelecek yıl ise Çin'de düzenlenecek.