Haberler

Çin ve Fransa İlişkilerinde Yeni Stratejiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'nın Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimine destek vermesi gerektiğini vurguladı. İki ülkenin liderleri arasındaki stratejik iletişimin artırılması ve işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'nın, Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin doğru yolda sağlıklı gelişimine destek vermesini beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mevcut uluslararası konjonktürün çalkantılı ve değişken olduğuna ve yeni sorun ve zorlukların birbiri ardına ortaya çıktığına dikkat çeken Wang, Çin ve Fransa'nın düzenli diyaloğu sürdürmesi ve stratejik koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirtti ve iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinin önemini vurguladı.

Wang, çok taraflılığın korunması ve küresel yönetişimin reformdan geçirilmesi ve iyileştirmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Fransa'nın sorumluluk sergilemesine yeni ivme kazandırmak üzere iki tarafa, çok yönlü karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını yeni bir seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Wang, Fransa'nın AB'yi Çin'e yönelik olumlu ve rasyonel bir politika izlemeye teşvik etmesini, ortaklıklarının temel konumunu el üstünde tutmasını ve ekonomi ve ticaretteki farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmasını beklediklerini kaydetti.

Taiwan meselesine ilişkin tutumlarına da değinen Wang, mevcut Japonya Başbakanı'nın Taiwan konusundaki provokatif açıklamalarının, tarihi saptırdığını ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve Fransa'nın, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını ortaklaşa korumaları ve temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Fransa'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi yönündeki temennilerini de dile getirdi.

Bonne ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iki ülke liderleri arasındaki dostluğu pekiştirip derinleştirmek ve Fransa-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin ilerletilmesi ve küresel krizlere ortaklaşa çözüm bulunması konusunda derinlemesine stratejik iletişimde bulunmak üzere kısa süre içerisinde Çin'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bonne, bu ziyaretin ikili ilişkilerin yüksek kaliteli gelişimine rehberlik edeceğini ve dünya barışı ve istikrarına yeni katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Bağımsız dış politika geleneğini el üstünde tuttuklarını ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Bonne, Çin'in, Taiwan sorununa ilişkin meşru tutumunu anladıklarını ifade etti.

Bonne, Çin ile karşılıklı güveni artırmayı, diyalog ve koordinasyonu güçlendirmeyi ve küresel yönetişim ve ekonomik dengesizlikler gibi küresel zorluklara ortaklaşa çözüm bulmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin önemini vurgulayan Bonne, AB-Çin diyaloğunda ve sağlıklı Fransa-Çin ilişkilerine dayalı işbirliğinde olumlu rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Bonne, Wang'a Fransa'nın bu konudaki tutumunu aktarırken, Wang da barışa yönelik tüm çabaları desteklediklerini, kapsamlı, kalıcı ve ilgili taraflarca kabul edilebilir bir barış anlaşmasını desteklediklerini ifade etti. Avrupa'da dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik yapısı kurulmasından yana olduklarını belirten Wang, bu konuda Fransa ile iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.