Çin ve Fransa İlişkilerinde Yeni Stratejiler

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'nın, Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin doğru yolda sağlıklı gelişimine destek vermesini beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mevcut uluslararası konjonktürün çalkantılı ve değişken olduğuna ve yeni sorun ve zorlukların birbiri ardına ortaya çıktığına dikkat çeken Wang, Çin ve Fransa'nın düzenli diyaloğu sürdürmesi ve stratejik koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirtti ve iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinin önemini vurguladı.

Wang, çok taraflılığın korunması ve küresel yönetişimin reformdan geçirilmesi ve iyileştirmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Fransa'nın sorumluluk sergilemesine yeni ivme kazandırmak üzere iki tarafa, çok yönlü karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını yeni bir seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Wang, Fransa'nın AB'yi Çin'e yönelik olumlu ve rasyonel bir politika izlemeye teşvik etmesini, ortaklıklarının temel konumunu el üstünde tutmasını ve ekonomi ve ticaretteki farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmasını beklediklerini kaydetti.

Taiwan meselesine ilişkin tutumlarına da değinen Wang, mevcut Japonya Başbakanı'nın Taiwan konusundaki provokatif açıklamalarının, tarihi saptırdığını ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve Fransa'nın, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını ortaklaşa korumaları ve temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Fransa'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi yönündeki temennilerini de dile getirdi.

Bonne ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iki ülke liderleri arasındaki dostluğu pekiştirip derinleştirmek ve Fransa-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin ilerletilmesi ve küresel krizlere ortaklaşa çözüm bulunması konusunda derinlemesine stratejik iletişimde bulunmak üzere kısa süre içerisinde Çin'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bonne, bu ziyaretin ikili ilişkilerin yüksek kaliteli gelişimine rehberlik edeceğini ve dünya barışı ve istikrarına yeni katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Bağımsız dış politika geleneğini el üstünde tuttuklarını ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Bonne, Çin'in, Taiwan sorununa ilişkin meşru tutumunu anladıklarını ifade etti.

Bonne, Çin ile karşılıklı güveni artırmayı, diyalog ve koordinasyonu güçlendirmeyi ve küresel yönetişim ve ekonomik dengesizlikler gibi küresel zorluklara ortaklaşa çözüm bulmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin önemini vurgulayan Bonne, AB-Çin diyaloğunda ve sağlıklı Fransa-Çin ilişkilerine dayalı işbirliğinde olumlu rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Bonne, Wang'a Fransa'nın bu konudaki tutumunu aktarırken, Wang da barışa yönelik tüm çabaları desteklediklerini, kapsamlı, kalıcı ve ilgili taraflarca kabul edilebilir bir barış anlaşmasını desteklediklerini ifade etti. Avrupa'da dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik yapısı kurulmasından yana olduklarını belirten Wang, bu konuda Fransa ile iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.