Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Cezayir Cumhurbaşkanı, Cezayir Uydusunun Fırlatılması Dolayısıyla Tebrik Mesajları Paylaştı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in uzaktan algılama uydusunun Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan'dan başarıyla fırlatılması dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları gönderdi.

Xi, Cezayir'in daha önce fırlatılan iletişim uydusunu izleyen işbirliği süreci kapsamında yürütülen uzaktan algılama uydusu projesinin, Çin ile Cezayir arasında havacılık ve uzay alanındaki bir başka başarılı işbirliği örneğini oluşturduğunu belirtti. Xi, söz konusu projenin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Xi, son yıllarda giderek güçlenen siyasi karşılıklı güven ve somut işbirliği sayesinde Çin-Cezayir ilişkilerinin önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade etti. Xi ayrıca, her iki ülke halkının daha fazla fayda sağlaması amacıyla, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile birlikte kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak derinleştirmeye ve zenginleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Tebbun ise Cezayir uzaktan algılama uydusunun başarılı bir şekilde fırlatılmasının, Cezayir ve Çin arasındaki havacılık ve uzay işbirliğinde bir başka önemli başarı ve ikili ilişkilerin gelişiminde yeni bir kilometre taşı olduğunu, bu gelişmenin her iki tarafın işbirliği olanaklarını genişletmesine yardımcı olacağını söyledi.

Tebbun, Cezayir'in Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.