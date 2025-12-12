Çin Dışişleri Bakanı, Brunei İkinci Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ni (ASEAN) en yakın işbirliği ortakları olarak gördüklerini belirterek, ASEAN ile birbirlerine karşılıklı destek ve güven sağlamayı sürdürmeye, kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeye, işbirliğinde öne çıkan başarılar elde etmeye, açık bölgeselciliği el üstünde tutmaya, gerçek çok taraflılığı sürdürmeye ve tek taraflı zorbalığın her türlüsüne ve Soğuk Savaş zihniyetine direnmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Brunei İkinci Dışişleri Bakanı Dato Erywan Pehin Yusof ile bir araya geldi. Wang görüşmede Çin ve ASEAN'ın, bölgesel refah ve istikrar için önemli güç olarak ortaklaşa hareket edebileceğini belirtti.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı temel kılavuz olarak kabul etmeye, Brunei ile üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, stratejik iletişimi geliştirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Brunei topluluğunun inşasında yeni adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, Taiwan meselesine ilişkin ilkeli tutumlarını ve an itibarıyla görevde olan Japonya Başbakanı'nın Taiwan konusundaki hatalı açıklamalarının yol açtığı büyük zararı ayrıntılı şekilde açıkladı.

Brunei'nin yıllardır tek Çin ilkesini kararlılıkla el üstünde tutmasından övgüyle bahseden Wang, Brunei'nin Çin'in tutumunu tam olarak anlayacağına ve Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki haklı davasını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğine dair temennileri ve inançlarını dile getirdi.

Wang, iki tarafa hem 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni hem de insani vicdan ve adaleti savunmak üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Erywan ise Taiwan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiklerini, tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam edeceklerini ve Çin'in ulusal yeniden birleşme davasını destekleyeceklerini söyledi.

Erywan, Çin'in bölgesel dayanışma ve istikrarı teşvik etmede her zaman en önemli güç olduğunu belirtti.

Erywan, Çin ile üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimi teşvik etmeye, imalat ve tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Brunei-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişmesi yönünde çaba göstermeye istekli olduklarını kaydetti.

Mevcut uluslararası konjonktürdeki belirsizliklerin arttığına işaret eden Erywan, bölge ülkelerinin, işbirliğini güçlendirerek tek taraflılık ve yeni sömürgeciliğe karşı ortaklaşa direnmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve ASEAN'ın doğal işbirliği ortakları olduğuna dikkat çeken Erywan, iki ülkeye ASEAN-Çin ilişkileri çerçevesinde yakın işbirliğini sürdürme, kapsamlı stratejik ortaklıklarını ilerletme ve bölgedeki tüm ülkelerin halklarına fayda sağlama çağrısında bulundu.

Önümüzdeki yıl APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başarıyla ev sahipliği yapma konusunda Çin'i tam olarak desteklediklerini ifade eden Erywan, Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde daha fazla etki ve liderlik sergilemesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

İki taraf, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı el üstünde tutmak ve Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları istişarelerini hızlandırmak üzere birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

İki taraf da uluslararası toplumun, İsrail-Filistin meselesinde kapsamlı ve kalıcı gerçek bir ateşkes için çaba göstermesi, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesini uygulaması, iki devletli çözüm formülüne kararlılıkla bağlı kalması, çifte standartlardan kaçınması ve Ortadoğu'da uzun vadeli barış ve istikrarı teşvik etmesi gerektiğini savundu.