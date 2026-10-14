Çin ve Botsvana, ilişkilerini kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltti

Çin ve Botsvana, ilişkilerini kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükselttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü başkent Beijing'de Botsvana Devlet Başkanı Duma Gideon Boko ile görüştü. Görüşmede iki lider, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı düzeyine yükseltildiğini duyurdu.
BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Botsvana Devlet Başkanı Duma Gideon Boko ile görüştü.
İki lider görüşmede, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı düzeyine yükseltildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua