Çin Dışişleri Bakanı Wang, Azerbaycanlı Mevkidaşı Bayramov ile New York'ta Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi oturumu kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü. İki ülke, Kuşak ve Yol işbirliği ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda Azerbaycan ile karşılıklı desteği güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi" başlıklı oturumu kapsamında salı günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Wang, Çin-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yalnızca iki ülke liderinin siyasi kararı değil, aynı zamanda iki halkın ortak tercihi olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, iki ülkenin modernleşme çabalarını daha iyi desteklemek amacıyla Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek, kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek üzere Azerbaycan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang ayrıca, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) dönem başkanı olarak üstlendiği rolde Azerbaycan'a tam destek vereceklerini vurguladı.

Bayramov ise Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört küresel girişimi büyük takdirle karşıladıklarını ve Taiwan, Hong Kong ve Xinjiang meselelerinde Çin'i kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Bayramov, Azerbaycan'ın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
