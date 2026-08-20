Çin ve Avustralya Ortak Operasyonla 90 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirdi

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin gümrük kaçakçılıkla mücadele yetkilileri ve Avustralya sınır güvenlik birimleri, ortak bir kolluk operasyonuyla büyük bir uluslararası tütün kaçakçılığı vakasını ortaya çıkardı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, iki tarafın operasyonda 90 milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdiğini ve bunun sınır ötesi tütün kaçakçılığıyla ortak mücadelede önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua