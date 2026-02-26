Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı: Alman Şirketlerin Çin'e Yatırım Yapmasından Memnuniyet Duyarız

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, Alman şirketlerin Çin'e yatırım yapma isteğini ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin potansiyelini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Alman şirketlerin Çin'e yatırım yapmaya devam etmelerinden ve Çin- Almanya ekonomik ve ticari işbirliğine aktif olarak katılmalarından memnuniyet duyacaklarını söyledi. He çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in beraberindeki ekonomi heyetiyle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, Çin ve Almanya'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, sağlam temeller, büyük potansiyele ve güçlü bir tamamlayıcılıkla öne çıktığını belirtti.

He, yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için üst düzey dışa açılımı sürekli olarak ilerleterek, Çin-Almanya ekonomik ve ticari işbirliği için geniş bir alan ve fırsatlar sunduklarını vurguladı.

Alman heyetindeki şirket temsilcileri ise Çin'in ekonomik kalkınma hedeflerine duydukları güveni dile getirdi. Heyet üyeleri, Çin'in modernleşmesinin yarattığı kalkınma fırsatlarından yararlanmak üzere ülkedeki yatırımlarını artırmaya istekli olduklarını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua
