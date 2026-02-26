Çin-Almanya Ticaret Hacmi 2025'te 217,8 Milyar Dolara Ulaştı

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin ile Almanya arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede istikrarlı biçimde artarken, 2025 yılında ikili ticarette kaydedilen büyüme Çin'in genel dış ticaret artışının da üzerine çıktı.

Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2025'te Çin ile Almanya arasındaki mal ticareti bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artarak toplam 1,51 trilyon yuana (yaklaşık 217,83 milyar ABD doları) ulaştı. Buna göre ikili ticaretteki artış oranı, Çin'in genel dış ticaret büyümesinden 1,4 yüzde puan daha yüksek olarak gerçekleşti.

Almanya geçen yıl Çin'in Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Çin de bir yıllık aranın ardından Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunu yeniden kazandı.

İkili ticaretin temelini oluşturan makine ve elektrikli ürünlerin toplam ticareti 2025'te yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 1,07 trilyon yuana yükseldi. Bu kalem, toplam ticaret hacminin yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu.

Dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri olan Çin ve Almanya, karşılıklı faydaya dayalı çok yönlü stratejik ortaklık ilişkisi sürdürüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret kapsamında çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi. Ziyaretin perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Merz'e otomotiv, kimya ve ilaç başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yaklaşık 30 büyük Alman şirketinin yöneticilerinden oluşan bir iş heyeti eşlik ediyor.

Kaynak: Xinhua