Çin ve ABD'den Enerji Firmaları ABD'de Düzenlenen Forumda İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

Çin ve ABD'li 50'den fazla enerji şirketi, geleneksel Offshore Teknoloji Konferansı'nın (OTC) öncesinde, dünya genelindeki sorunların sektörü sarstığı şu günlerde daha fazla işbirliği fırsatı bulmak adına Pazar günü Houston'da forum düzenledi.

Çin ve ABD'li 50'den fazla enerji şirketi, geleneksel Offshore Teknoloji Konferansı'nın (OTC) öncesinde, dünya genelindeki sorunların sektörü sarstığı şu günlerde daha fazla işbirliği fırsatı bulmak adına Pazar günü Houston'da forum düzenledi.

9. "Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu"na hitaben konuşan Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Çinli enerji girişimcilerinin ABD'nin enerji başkentini ziyaret etmeleri ve okyanus enerji teknolojisi üzerine etkili bir platform olan OTC'ye katılacak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Birlikte çalışmanın öneminin farkındayız ve birlikte çalışarak hepimiz kazanır ve fayda sağlarız" diyen Turner, enerji firmaları arasındaki işbirliği ve fikir paylaşımının enerji geçişini birlikte ilerleteceğini ve böylelikle bütün dünyaya fayda sağlayacağını ifade etti.

Turner, "Birlikte hareket etmenin yollarını bulmamız son derece önemli. Aksi takdirde hepimiz kaybederiz" diye ekledi.

Çin Petrol ve Petrokimya Ekipmanı Endüstrisi Birliği Baş Uzmanı Zou Lianyang, gelecekte kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği sayesinde birliğin üyelerine "daha büyük pazarlar ve daha fazla iş fırsatı bulmalarında" yardımcı olmaya çalışacağını söyledi.

Forumda konuşan Çin'deki Shell Şirketleri'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xinsheng, Kovid-19 pandemisi, Ukrayna krizi ve küresel ısınmanın devam etmesinin getirdiği zorlu sorunlar nedeniyle enerji sektöründe ağır sarsıntı ve büyük değişimler yaşadığını ve bunun da işbirliğini ilerletmeyi daha önemli hale getirdiğini belirtti.

"İşbirliği, enerji sektörünün doğasında var olan güçlü bir gen olmalı" diyen Zhang, sektördeki ekstra uzun değer zinciri, geniş kapsamlı uzmanlıklar, büyük yatırımlar ve riskler göz önüne alındığında, dünyadaki hiçbir enerji şirketinin ortağa ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olamayacağına işaret etti.

1969 yılında düzenlenmeye başlanan OTC, dış kaynaklar ve çevre meseleleri hakkında bilimsel ve teknik bilgi geliştirmek amacıyla enerji alanındaki profesyonellere fikir alışverişinde bulunmaları için bir platform sağlıyor. Bu yılki konferans Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Houston'dan bildiriyor. (XHTV)