Çin ve ABD'den Enerji Firmaları ABD'de Düzenlenen Forumda İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

HOUSTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen 9. Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu'nda konuşma yapan Çin'deki Shell Şirketleri eski Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xinsheng, 30 Nisan 2023.

Her yıl düzenlenen Offshore Teknoloji Konferansı (OTC) öncesinde, Çin ve ABD merkezli 50'den fazla enerji şirketi, Pazar günü Houston'da düzenlenen forumda bir araya geldi. Dünya genelindeki karışıklıklar enerji sektörünü sarsmaya devam ederken, düzenlenen forum kapsamında şirketler daha fazla işbirliği fırsatı aramayı hedefliyor. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)