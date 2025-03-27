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Çin ve ABD Askeri İlişkileri Gelişiyor

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve ABD orduları arasındaki etkileşimin planlandığı gibi ilerlediğini ve iki ülke arasında ilk anlaşmalara varıldığını açıkladı. Wu, istikrarlı askeri ilişkilerin ortak çıkarları desteklediğini vurguladı.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve ABD orduları arasındaki etkileşimin planlandığı üzere ilerlediğini ve iki tarafın bu konuda ilk anlaşmalara vardığını söyledi.

Wu, perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında Çin-ABD arasındaki istikrarlı askeri ilişkilerin hem iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini hem de uluslararası toplumun beklentisinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Çin-ABD askeri ilişkilerinin geliştirilmesinde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Wu, farklılık ve anlaşmazlıkların uygun şekilde çözülebilmesi için iki taraf arasında iletişim ve diyaloğun artırılması çağrısında bulundu.

Wu, "Her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-ABD askeri ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişme kaydetmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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