Haberler

AB Parlamentosu Heyeti 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, AB milletvekillerinin sekiz yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, iki taraf arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinde yasama organları arasındaki ilişkilerin önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında, AB'den bir grup milletvekilinin 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'e ve Çin'in Shanghai kentine gerçekleştireceği ziyaretler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Böyle bir AB heyetinin sekiz yıl aradan sonra ilk kez Çin'i ziyaret edeceğini belirten Mao, AB Parlamentosu İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi heyetinin, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Yasama İşleri Komisyonu'nun daveti üzerine Çin'i ziyaret edeceğini kaydetti.

Mao, "Bu ziyaretin, iki yasama organı arasındaki etkileşim ve işbirliğini artıracağına, AB Parlamentosu'nun Çin hakkındaki bilgi ve anlayışını derinleştireceğine ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

