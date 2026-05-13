Çin Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uydu grubu fırlattı. Uzun Yürüyüş-6 roketi ile gerçekleştirilen fırlatma, başarıyla yörüngesine yerleşti.
TAİYUAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin salı günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattı.
Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.59'da fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uydular, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 642. uçuş görevi oldu.