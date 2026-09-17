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Çin uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi

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WENCHANG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'dan fırlatılan ve 25. alçak yörünge uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-12 roketi, 17 Eylül 2026.

WENCHANG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'dan fırlatılan ve 25. alçak yörünge uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-12 roketi, 17 Eylül 2026.

Çin perşembe günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma alanından uzaya yeni bir grup internet uydusu gönderdi.

Beijing saatiyle 08.32'de Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan 25. alçak yörünge uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. (Fotoğraf: Meng Zhongde/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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