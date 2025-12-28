Çin'de Halkın Uzaya Gönderilen Fareler İçin Seçtiği İsimler Açıklandı

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma ekibi, cumartesi günü düzenlenen halka açık bilim etkinliğinde, Çin uzay istasyonunda gerçekleştirilen son görevde yer alan dört farenin isimlerini açıkladı.

Farelere "Gökyüzüne baka kalmak" anlamına gelen Wangtian, "Ay'a uzanmak" anlamına gelen Lanyue, "Bulutları kovalamak" anlamına gelen Zhuiyun ve "Hayali takip etmek" anlamına gelen Zhumeng isimleri verildi. Etkinlikte farelerin, Xinhua Haber Ajansı ile ortaklaşa hazırlanan karikatür illüstrasyonları da sergilendi.

48 aday arasından 31 Ekim'de yapılan seçimle belirlenen 6, 98, 154 ve 186 numaralı dört fare, Shenzhou-21 insanlı uzay aracıyla uzaydaki geçici yaşam alanlarına götürülmüş, Xinhua ise halka fareler için isim önerileri yapma çağrısında bulunmuştu. Çevrimiçi yapılan oylamada en fazla oy alan isimler farelere verilmiş oldu.