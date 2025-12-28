Haberler

Çin'de Halkın Uzaya Gönderilen Fareler İçin Seçtiği İsimler Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Bilimler Akademisi, uzay istasyonunda gerçekleştirilen son görevde yer alan dört farenin isimlerini açıkladı. Farelere "Wangtian", "Lanyue", "Zhuiyun" ve "Zhumeng" gibi anlamlı isimler verildi.

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma ekibi, cumartesi günü düzenlenen halka açık bilim etkinliğinde, Çin uzay istasyonunda gerçekleştirilen son görevde yer alan dört farenin isimlerini açıkladı.

Farelere "Gökyüzüne baka kalmak" anlamına gelen Wangtian, "Ay'a uzanmak" anlamına gelen Lanyue, "Bulutları kovalamak" anlamına gelen Zhuiyun ve "Hayali takip etmek" anlamına gelen Zhumeng isimleri verildi. Etkinlikte farelerin, Xinhua Haber Ajansı ile ortaklaşa hazırlanan karikatür illüstrasyonları da sergilendi.

48 aday arasından 31 Ekim'de yapılan seçimle belirlenen 6, 98, 154 ve 186 numaralı dört fare, Shenzhou-21 insanlı uzay aracıyla uzaydaki geçici yaşam alanlarına götürülmüş, Xinhua ise halka fareler için isim önerileri yapma çağrısında bulunmuştu. Çevrimiçi yapılan oylamada en fazla oy alan isimler farelere verilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler