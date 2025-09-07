Çin, Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle başarıyla yeni bir uzaktan algılama uydu grubu fırlattı. Uydular elektromanyetik ortam tespiti için kullanılacak.
TAİYUAN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydu grubu fırlattı.
Pazar günü Beijing saatiyle 12.34'te Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan Yaogan-40 03 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 593. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel