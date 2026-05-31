Çin, internet teknolojisi test uydusunu fırlattı

Çin, uydu interneti teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleşen uydu, mobil telefonlara uydudan geniş bant internet bağlantısı aktarımı, yer-uzay ağlarının entegrasyonu gibi uydu interneti teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacak.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 646. başarılı taşıma görevi oldu.