Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi: Çin ve ABD İş Çevreleri İşbirliğini Derinleştirmek İstiyor

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Guannan, Çin ve ABD iş çevrelerinin işbirliğini güçlendirme yönünde güçlü bir istek sergilediğini söyledi.

Wang, çarşamba günkü basın toplantısında, konseyin verilerinin uluslararası konjonktürdeki karmaşık ve zorlu koşullara rağmen iki ekonominin hala derin biçimde birbirine bağlı olduğunu ve işbirliğinin temel unsur olmaya devam ettiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Konseyin, Çin'deki Amerikan Ticaret Odası tarafından yayımlanan 2026 Çin'deki ABD'li İşletmeler Resmi Raporu'na atıfla verdiği bilgilere göre, ankete katılan Çin'deki ABD sermayeli şirketlerin yaklaşık yüzde 52'si 2025 yılı için karlılık öngörüsünde bulunurken, bu oran önceki yıla göre 6 yüzde puan artış gösterdi. Wang, ankete katılan şirketlerin yarısından fazlasının ise Çin'i küresel yatırım destinasyonları arasında ilk üçte görmeye devam ettiğini vurguladı.

Sözcü, devam eden iş temaslarının, iki ülke arasındaki ekonomik bağların dayanıklılığını yansıttığını ifade etti. Konseyin 2026 yılında Çinli şirketlerin katıldığı veya bizzat kendilerinin düzenlediği ABD'deki 65 fuar projesini hayata geçirdiğini belirten Wang, toplam sergi alanı 24.600 metrekare olan bu fuarlara 1.600'den fazla Çinli şirketin katıldığını kaydetti.

Yaklaşan 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı ile ilgili olarak ise Wang, bu yılki etkinliğe ABD'li şirketlerin katılımının daha da artacağını belirtti. Wang, her iki ülkeden şirketlerin, fuar aracılığıyla yapay zeka, yarı iletkenler, tıbbi teknoloji ve üst düzey imalat gibi sektörlerde işbirliğini derinleştireceğini ifade etti.

Wang, konsey olarak Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

