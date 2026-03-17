Çin, Trump'ın ziyaretine ilişkin ABD ile iletişimde olduklarını bildirdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ayın sonunda Pekin'e yapmayı planladığı ancak ertelenmesini talep ettiği ziyarete ilişkin Washington yönetimiyle iletişimde olduklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Başkan Trump'ın ziyaretine ilişkin, tarihi dahil, detaylar konusunda iletişimde olduklarını belirtti.

Trump'ın, ABD'nin İsrail ile İran'a saldırıları nedeniyle Çin'den bu ayın sonunda yapmayı planladığı ziyareti bir ay kadar ertelemesini istediğini açıklamasına ilişkin sorulan sorulara Sözcü Lin, paylaşacak ek bilgisi olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Öte yandan Lin, ziyaretin, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda isteksiz olması nedeniyle ertelendiği iddiasını reddederek şunları kaydetti:

"ABD'nin söz konusu medya haberlerine ilişkin, bunların tamamen yanlış olduğu açıklamasını not ettik. ABD tarafı ertelemeyi Hürmüz Boğazı sorunuyla ilişkilendirmemiştir."

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada,"Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve bu sebeple Pekin yönetimine Çin ziyaretinin bir ay kadar ertelenmesi için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Haberler.com
500

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!