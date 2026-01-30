Çin, Trump'ın Küba'ya yönelik petrol yaptırımına tepki gösterdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasını öngören kararına tepki göstererek, Havana yönetimine destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunduklarını belirtti.

Havana yönetiminin dış müdahalelere karşı duruşunu desteklediklerini vurgulayan Guo, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasını öngören kararına tepki gösterdi.

Guo, "Çin, Küba halkının haklarını elinden almaya yönelik girişimlere kararlılıkla karşıdır." ifadesini kullandı.

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.