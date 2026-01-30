Haberler

Çin, Trump'ın Küba'ya yönelik petrol yaptırımına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasına ilişkin kararına karşı çıkarak, Havana yönetimine destek verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Küba'nın ulusal egemenliğini savunduklarını belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasını öngören kararına tepki göstererek, Havana yönetimine destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunduklarını belirtti.

Havana yönetiminin dış müdahalelere karşı duruşunu desteklediklerini vurgulayan Guo, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasını öngören kararına tepki gösterdi.

Guo, "Çin, Küba halkının haklarını elinden almaya yönelik girişimlere kararlılıkla karşıdır." ifadesini kullandı.

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek