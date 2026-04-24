Çin Ticaret Bakanı, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yüksek standartlı dışa açılımın genişletilmeye devam edileceğini, yeni ve kaliteli üretici güçlerin geliştirilmesinin hızlandırılacağını ve sanayinin üst düzey, akıllı ve yeşil dönüşümünün teşvik edileceğini söyledi.

Wang perşembe günü Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı ve Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius ile bir araya geldi. Wang, söz konusu kararın, Mercedes-Benz de dahil olmak üzere yabancı şirketlere Çin'de kök salma ve küresel ölçekte rekabet etmeye yönelik istikrarlı beklentiler ve geniş fırsatlar sunacağını belirtti.

Taraflar, Çin-Avrupa Birliği otomotiv sektörü işbirliği ve AB'nin Çin'e yönelik ekonomik ve ticari kısıtlamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang, Çin ile AB arasındaki elektrikli araç davasının çözüme kavuşturulmasının, her iki tarafın da anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözme irade ve kapasitesine sahip olduğu yönünde dünyaya açık bir mesaj verdiğine dikkat çekti. AB'nin son dönemde korumacı nitelikleriyle öne çıkan bir dizi ekonomik ve ticari kısıtlama getirdiğini hatırlatan Wang, bunun iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Wang, Çin'in bu konuda ciddi endişelerini dile getirdiğini ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti. Wang, Çinli ve Avrupalı işletmeler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir piyasa ortamı oluşturmak üzere Mercedes-Benz ve Avrupa otomotiv sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerin, seslerini yükseltip AB'ye söz konusu uygunsuz önlemlerini düzeltme çağrısında bulunması gerektiğini belirtti.

Kallenius ise Çin'in sunduğu fırsatları teyit ederek, Mercedes-Benz olarak ülkedeki yatırımlarını artıracaklarını ve Çinli ortaklarla işbirliğini derinleştireceklerini söyledi. Avrupa otomotiv sektörünün, Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Kallenius, ticari anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözümüne her iki tarafı destekleyecek şekilde yapıcı rol oynamaya devam etmeye istekli olduklarını ifade etti.

