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Çin, Tayvan'ın doğusundaki sahil güvenlik devriyesini sürdürüyor

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Çin, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı görüşmeleri sonrası Tayvan'ın doğu sularında başlattığı sahil güvenlik devriyesine devam ediyor. Çin, bu devriyelerin kendi toprak haklarını koruduğunu belirtirken, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı müzakerelerini UNCLOS'a aykırı bularak protesto etti.

Çin, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı görüşmelerini duyurmasının ardından geçen Tayvan'ın doğu sularında başlattığı sahil güvenlik devriyesini sürdürdüğünü bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Ciang Lüe, yaptığı açıklamada, Şiuşan gemisinin öncülük ettiği sahil güvenlik filosunun, Dayşan gemisinin öncülüğündeki filodan devriye görevini devraldığını belirtti.

Çin Sahil Güvenliği, bu ayın başında Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın doğusundaki sularda "kanun koruma devriyesine" başladığını duyurmuştu.

Devriye faaliyeti, Japonya ile Filipinler'in bölgedeki deniz sınırlarını belirlemek üzere görüşmelere başlayacaklarını duyurmasının ardından gelmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın mayısta Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülkenin deniz sınırını belirlemek üzere görüşmelere başlama konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Deniz sınırı tartışmalı

Japonya ve Filipinler'in aslında deniz sınırı bulunmuyor fakat Tokyo'nun kıta sahanlığını ana karasının uzağında, en güneybatıdaki Okinotori Adası'ndan başlatma tezi, sınır kavramını gündeme getiriyor.

Tokyo yönetimi, mercan adası Okinotori'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) olması gerektiğini savunurken, Pekin yönetimi, bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğu görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 29 Mayıs'ta, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Japonya ile Filipinler'in deniz sınırı müzakerelerini başlatma kararının UNCLOS'a aykırı olduğunu ve Çin'in denizlerdeki hakları ile çıkarlarını ihlal ettiğini savunarak, tarafları diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirmişti.

Mao, "Sözde deniz sınırı müzakerelerinin, Çin'in haklarını, iddialarını veya meşru çıkarlarını kesinlikle etkilemeyeceğini açıkça deklare ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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