Haberler

Çin, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen ve Matsu Adaları'na seyahatlere izin verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a bağlı Kinmen ve Matsu Adaları'na seyahatlerin yeniden başladığını duyurdu. Bu adım, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen ve Matsu Adaları'na seyahatlere izin vereceğini bildirdi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanghay şehri ile Kinmen ve Matsu Adaları arasındaki seyahatlerin yeniden başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası kesilen, son yıllarda karşılıklı gerilimler nedeniyle sürdürülemeyen seyahatlerin Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, "Bu, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki halkların yakın ilişkiler kurmaya dair güçlü arzusuna yanıt olarak atılmış bir adımdır. Tayvan'daki ana akım kamuoyu barış, kalkınma ve işbirliği istiyor." dedi.

Sözcü Çın, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerine, kamuoyunun görüşüne, farklı sektörlerin çağrısına kulak vererek, Çin ana karası vatandaşlarının Tayvan'a seyahatlerinin önündeki engelleri kaldırma çağrısında bulundu.

Kinmen ve Matsu Adaları, Tayvan'ın kontrolünde olmasına rağmen Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor. Kinmen, Fucien eyaletinin Şiamın şehrinin 10 kilometre açığında, Matsu Adaları ise Fucou şehrinin yaklaşık 50 kilometre açığında yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

Ne hayallerle gelmişti! Bir devir resmen sona erdi