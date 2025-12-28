Çin, ASEAN'ın Tayland-Kamboçya ateşkesini izleme misyonuna destek vermeye hazır

Çin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), Tayland ile Kamboçya arasında ihtilaflı sınır hattında yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik varılan ateşkesi izleme misyonuna destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Tayland ve Kamboçya dışişleri bakanlarının, ateşkesin ardından Çin'in arabuluculuğunda yürütülecek görüşmeler öncesinde Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede, iki ülke arasında varılan ateşkesin barış yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu, tarafların, sonraki adımlarda, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi sağlaması, normal ilişkileri yeniden kurması, karşılıklı güveni yeniden inşa etmesi ve bölgesel barışı ve istikrarı koruması gerektiğini belirtti.

Yünnan'daki görüşmelerin dünyaya barış mesajı vermesini umduklarını ifade eden Vang, Çin'in ASEAN'ın sorunun çözümünde gerekli rolü oynamasını desteklediğini, ateşkesin izlenmesine yönelik gözlemci misyonuna destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Vang, çatışma nedeniyle yerinden olan insanlar için Kamboçya'ya insani yardım sağlayacağını sözlerine ekledi.

Çin'in arabuluculuğu ve Yünnan görüşmeleri

Pekin yönetimi, Tayland ile Kamboçya arasında sınır anlaşmazlığından kaynaklanan çatışmaların durdurulması için 18 Aralık'ta arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Tayland ve Kamboçyalı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Çin'in Asya İşleri Özel Temsilcisi Dıng Şicün, taraflar arasında mekik diplomasisi yürütmek üzere görevlendirilmişti.

Dün yayınladıkları "Ortak Bildiri" ile ateşkese vardıklarını ilan eden taraflar, Çin'in davetiyle Yünnan eyaletinin Yuşi şehrinde iki gün süreyle görüşmeler yapacak. Görüşmelere üç ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra askeri yetkililer de katılıyor.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.