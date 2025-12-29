Çin: Tayland ile Kamboçya Arasında Barışın Yeniden Tesisine Yönelik Çabalarımızı Sürdüreceğiz

KUNMİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland ile Kamboçya arasında barışı yeniden tesis etmek üzere çabalarını sürdüreceklerini belirterek, iki ülkede de ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım sunmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang pazar günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuxi şehrinde Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile bir araya geldi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik ortak bildiri imzalanmasının ardından Wang'ın daveti üzerine Kamboçya ve Tayland heyetleri, dışişleri bakanlarının başkanlığında, 28-29 Aralık tarihlerinde Yunnan'da bir araya geliyor.

Wang iki ülkenin de dostu ve komşusu olan Çin'in en az arzuladığı şeyin, Tayland ile Kamboçya'nın savaşa girmesi, en çok arzuladığı şeyinse iki ülkenin dostluklarını yeniden tesis etmesi olduğunu söyledi. Wang, Tayland ve Kamboçya'nın eşit koşullarda iletişim kurup birlikte ilerleme kaydettikleri sürece aşılamayacak hiçbir engel olmayacağını ifade etti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) üzerine düşen rolü oynamasına desteklerinin devam edeceğini kaydeden Wang, ateşkesin izlenmesinde ASEAN gözlem misyonuna yardım sağlamaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.