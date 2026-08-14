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Çin'den Tayvan'a Savaş Paniği Uyarısı

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Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan'daki Han Kuang tatbikatını blöf olarak nitelendirirken, Demokratik İlerleme Partisi'nin bağımsızlık girişimlerinin başarısız olacağını ve ordunun egemenliği korumaya hazır olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin olası bir savaş konusunda panik yarattıklarını ve bu paniği yaydıklarını söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında Taiwan adasında kısa süre önce gerçekleştirilen yıllık Han Kuang askeri tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Chen, söz konusu tatbikatın her zaman blöf amacı güttüğünü ve para ve insan gücü israfına yol açtığını belirtti. Chen, tatbikat sırasında adanın bazı bölgelerinde mobil internet hızının geçici olarak düşürülmesi gibi tartışmalı uygulamaların yaşandığını hatırlattı.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" gündemlerini sürdürme girişimlerinin asla başarıya ulaşamayacağı uyarısında bulundu. Chen, savaş kabiliyetlerini sürekli olarak güçlendiren Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve güvenliği sürdürmeye her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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