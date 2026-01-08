Çin: Ulusal Yeniden Birleşme Davasını 2026'da da İleriye Taşıyacağız

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarasının 2026'da da "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıkacağını, Taiwanlı soydaşları birleştireceğini, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik edeceğini ve ulusal yeniden birleşme davasını ileriye taşıyacağını söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında 2025'te zorluklara rağmen Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini ve ulusal yeniden birleşme davasının ivme kazandığını belirtti.

Boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerinin, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini kaydeden Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin ve dış müdahalenin engellenmesi konusunda güçlü bir kapasite sergilendiğini ifade etti.

Chen, "Tarih, ulusal yeniden birleşme ve ulusal yeniden canlanma yönünde ilerliyor. Anavatanın tam anlamıyla yeniden birleşmesi gerçekleşmelidir ve kesinlikle gerçekleşecektir" dedi.