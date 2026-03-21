Çin Dışişleri Bakanlığı: Taiwan Meselesinin Çözümü Çinlilere Aittir

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi ve çözümünün Çin halkına ait olduğunu söyledi.

Lin, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılığına kesin şekilde karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Lin, "Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

