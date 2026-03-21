Çin Dışişleri Bakanlığı: Taiwan Meselesinin Çözümü Çinlilere Aittir

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve Taiwan meselesinin çözümünün tamamen Çin halkına ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması için 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçılığına karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi ve çözümünün Çin halkına ait olduğunu söyledi.

Lin, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılığına kesin şekilde karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Lin, "Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi

Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi
Manchester United'a büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Facia saniyeler içinde gelmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar