Çin, Starlink'a Rakip Uydu Ağı için 6. Grubu Fırlattı

Güncelleme:
Çin, Amerikan SpaceX'in Starlink ağına rakip olarak geliştirdiği Çienfan takım uydu ağının altıncı grubunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Fırlatma, 18 uydudan oluşan takımın Long March-6 roketiyle gerçekleştirilmesiyle, toplamda 601. başarı oldu.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Spacesail) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 6. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, "Long March-6" roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 601. başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te ve dördüncüsü 23 Ocak 2025'te ve beşincisi 11 Mart 2025'te fırlatılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
