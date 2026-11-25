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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Solomon Adaları da dahil olmak üzere Pasifik ada ülkeleri ile işbirliğinde herhangi bir jeopolitik rekabet ya da blok cepheleşmesi unsuru bulunmadığını söyledi.

Guo, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Solomon Adaları'nın önemli bir güvenlik anlaşmasını süresi dolduğunda yenilememe kararını Çin'e bildirdiği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guo, "Çin, Solomon Adaları ile ilişkilerinin gelişiminde her zaman karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine riayet eder" dedi.

Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve üçüncü tarafların etkisine tabi olmadığını vurgulayan Guo, uluslararası toplumun da bu ülkelerin bağımsızlığına saygı gösterme, kalkınmalarına öncelik verme ve açıklık ile kapsayıcılığı savunma temelinde sürdürülebilir kalkınmalarına yardımcı olmak için ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Guo, bu işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua