Çin, "Şıyan" sınıfı teknoloji test uydusunu fırlattı

Çin, uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi amacıyla 'Şıyan-22' adlı uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Uydunun fırlatılışı, uzay operasyonları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çin, uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi için tasarlanan "Şıyan" sınıfı bir uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-22" uydusu, Long March 3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 615'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Şıyan sınıfı uydu, uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayınları ve veri aktarımı hizmetleriyle bağlantılı test ve doğrulamalar için kullanılacak.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, farklı uydu teknolojilerinin yörüngede test edilmesi için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
