Çin-Sırbistan Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu Belgrad'da Düzenlendi

BELGRAD, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Xinhua Haber Ajansı ve Sırbistan'ın Tanjug Haber Ajansı tarafından Belgrad'da ortaklaşa düzenlenen Çin-Sırbistan medya ve düşünce kuruluşları forumuna, her iki ülkeden hükümet yetkililerinin yanı sıra ana akım medya ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Xinhua Haber Ajansı forumda ayrıca "Ortak Geleceğe Sahip Bir Küresel Topluluk Geliştirmek: Çağdaş Önem ve Somut Başarılar" başlıklı raporun Sırpça versiyonunu da tanıttı.

Forumun teması ise "Ortak geleceğe sahip bir küresel topluluk vizyonu doğrultusunda Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek" olarak belirlendi.