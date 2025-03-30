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Çin Silahlı Kuvvetleri, BM Barışı Koruma Operasyonlarında Anahtar Rol Oynuyor

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Çin'de düzenlenen bir seminerde uzmanlar, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çabalarındaki hayati rolünü vurguladı. Son 35 yılda 50,000'den fazla barış gücü askeri gönderen Çin, BM barışı koruma operasyonlarına en fazla mali katkıda bulunan ikinci ülke konumunda.

NANJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen bir seminerde uzmanlar, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çabalarında kilit faktör ve hayati güç haline geldiğini söyledi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde cuma günü düzenlenen "Barışı Korumanın 35 Yılı: Çin Silahlı Kuvvetleri için Yeni Bir Deneyim" başlıklı seminere Çin Dışişleri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Merkezi Askeri Komisyon'un ilgili bölümlerinin yanı sıra çeşitli askeri ve sivil kurumlar ile düşünce kuruluşlarından 100'ün üzerinde uzman ve akademisyen katıldı.

Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi profesörlerinden Zhou Hui, Çin ordusunun BM barışı koruma operasyonlarına katıldığı son 35 yılda ülkenin barışı koruma güçlerinin yapısının tek hizmete yönelik birliklerden çoklu askeri güçlere doğru genişlediğini belirtti.

Zhou, operasyonel hedeflerini ateşkes sürecinin takibinden kalıcı barışın sağlanmasına doğru genişleten Çinli barış gücü askerlerinin görev yelpazesinin zenginleştiğine dikkat çekti.

An itibarıyla yedi BM barışı koruma görev bölgesinde ve BM Genel Merkezi'nde 1.800'den fazla Çinli askeri personel görev yapıyor. Çin ordusu 1990'dan bu yana BM'nin barışı koruma operasyonlarına 50,000'den fazla barış gücü askeri gönderdi.

BM barışı koruma operasyonlarına en fazla mali katkıda bulunan ikinci ülke olan Çin, operasyonlara BM Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyelerinden daha fazla barış gücü sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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