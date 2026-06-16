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Çin, "Şıcien-31" uydusunu fırlattı

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Çin, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamaları için geliştirilen Şıcien-31 uydusunu Long March-3B roketiyle başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, planlanan yörüngeye yerleşirken, program zaman zaman eleştirilere hedef oluyor.

Çin, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamaları geliştirilmesinde kullanılan Şıcien sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıcien-31" uydusu, Long March-3B taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 651'inci taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen Şıcien uyduları, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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