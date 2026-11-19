Çin, Shijian-24 uydusunu Taiyuan'dan fırlatarak yörüngeye yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shijian-24 uydusunu Uzun Yürüyüş-2D roketiyle fırlattı. Perşembe günü Beijing saatiyle 06.51'de yapılan fırlatmada uydu planlanan yörüngeye yerleştirildi; bu, Uzun Yürüyüş serisinin 678. uçuş görevi oldu.
TAİYUAN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Perşembe günü Beijing saatiyle 06.51'de Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian-24 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 678. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua