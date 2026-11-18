Çin, Shenzhou-24 ve Uzun Yürüyüş-2F roketini fırlatma bölgesine naklettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu salı günü fırlatma bölgesine nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, tesislerin iyi durumda olduğunu ve fırlatmanın uygun bir zamanda yapılacağını açıkladı.
JİUQUAN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu salı günü fırlatma bölgesine nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzay aracının uygun bir zamanda fırlatılması planlanıyor.
Ajans, fırlatma alanındaki tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.
Kaynak: Xinhua