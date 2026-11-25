Çin, Shenzhou-24'ü üç astronotla Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotla Shenzhou-24'ü Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Araç, Uzun Yürüyüş-2F roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4
Dosya Boyutu: 20.81 MB
HABER: Çin, Shenzhou-24 uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi
TARİH: 25 Kasım 2026
UZUNLUK: 00: 00: 23
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Uzay
ÇEKİM LİSTESİ:
1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri
HABERİN İÇERİĞİ:
Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.
ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi ile çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)