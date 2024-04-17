Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Fırlatma Alanına Nakletti

JİUQUAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bulunan fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanlar iyi durumda. Fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler ise planlandığı şekilde yapılacak.

Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti.