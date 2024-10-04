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Çin, Shenzhou-18 Taykonotlarını Dünya'ya Döndürecek

Çin, Shenzhou-18 Taykonotlarını Dünya'ya Döndürecek
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Ekim ayı sonunda Shenzhou-19 uzay aracının fırlatılacağını ve Shenzhou-18 taykonotlarının Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayacağını açıkladı. Mürettebat, uzay istasyonunda altı aylık görevlerini tamamlayacak.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Ekim ayı sonunda mürettebatlı Shenzhou-19 uzay aracının fırlatılması ile Shenzhou-18 taykonotlarının Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtti.

Ajansın bu hafta açıklanan Ekim ayı görev planına göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan Shenzhou-18 mürettebatı altı aylık uzay görevlerini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başlayacak.

Shenzhou-18 mürettebatı, Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere üç erkek taykonottan oluşuyor. Mürettebat 25 Nisan'da uzaya gönderilmişti.

Shenzhou-18 mürettebatı, bir haftalık Ulusal Gün tatilinde düzenli bir iş-yaşam dengesi kurmaya çalışıyor. Ancak, bilimsel deneyler, veri toplama, yeni mürettebatın gelişine hazırlık ve devir teslim çalışmaları gibi yoğun iş yükü mürettebatın zamanının büyük bir bölümünü alıyor.

Çin Medya Grubu tarafından yayımlanan son görüntülere göre, Shenzhou-18'in üç taykonotu uzay istasyonunda yeni ekiple yapılacak buluşma için duydukları heyecanı dile getirdi.

Yeni ekip için odaları temizleyip "kavuşma yemeği" hazırlayacaklarını ifade eden taykonotlar, böylece onların kendilerini evlerinde hissetmelerine yardımcı olacaklarını belirttiler.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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