Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi Hazırlıklarını Tamamlıyor

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nin son aşamadaki hazırlıklarını tamamlamak amacıyla tüm üye ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirilen Tianjin Zirvesi hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, geçen yıl temmuz ayında Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını devralan Çin'in, "Shanghai Ruhunu El Üstünde Tutmak: İlerleyen Shanghai İşbirliği Örgütü" sloganıyla hareket ederek dönem başkanlığı sürecinde somut ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Çin'in kaydettiği olumlu ilerlemeler ve elde ettiği başarıları üç ana başlıkta özetleyen Guo, öncelikle tüm sektörlerde işbirliğinin derinleştirildiğini söyledi. İkinci olarak örgüt mekanizmalarının iyileştirildiğini kaydeden Guo, üçüncüsü olarak ise "Shanghai Ruhu'na" daha güçlü şekilde sahip çıkıldığını ifade etti.

Guo, Tianjin Zirvesi'nin, örgütün daha fazla dayanışma, koordinasyon, canlılık ve katkı ile öne çıkan yeni bir yüksek kaliteli bir kalkınma aşamasına girmesine ve ortak geleceğe sahip, daha yakın bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğu inşasına rehberlik edeceğini söyledi.