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Çin, sel zararları için ek fon tahsis etti

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Çin Maliye Bakanlığı, selden zarar gören yolların acilen onarılması için ek 45 milyon yuan tahsis ettiğini duyurdu. Fonlar, sel sezonunda trafik güvenliğini sağlamak ve yerel makamlara destek olmak amacıyla çıkarılmıştır.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, selden zarar gören yolların acilen onarılması için ek 45 milyon yuan (yaklaşık 6,31 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tahsis edilen fonlar, Anhui, Hubei, Chongqing ve Heilongjiang'da selden zarar gören yolların hızla onarılmasında kullanılacak.

İki bakanlık daha önce Guangdong, Guangxi, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan ve Guizhou'daki acil yol onarım çalışmalarına destek olmak üzere toplam 105 milyon yuan tahsis etmişti.

Fonlar, sel sezonunda trafikte güvenliği sağlamak adına yerel makamlara destek olmak amacıyla çıkarılıyor. Bu yaz Çin'in güneyindeki bölgelerin bir çoğunda etkili olan aralıksız yağışlar, yol ve binalara zarar verirken can kayıplarına da yol açtı.

Çin'in bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve fırtınalar etkili olmaya devam ederken, ülkenin meteoroloji ve su kaynakları yetkilileri Pazar günü dağ taşkınlarına karşı en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı yeniledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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