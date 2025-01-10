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Çin Seddi'nin Tehlikeli Jiankou Bölgesi Ziyarete Açılıyor

Çin Seddi'nin Tehlikeli Jiankou Bölgesi Ziyarete Açılıyor
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Beijing'in Huairou bölgesi yetkilileri, Çin Seddi'nin en tehlikeli kısımlarından biri olan Jiankou bölümünü bu yıl ilk kez bir turistik rota ile ziyaretçilere açacaklarını açıkladı. Restorasyon ve arkeolojik başarıları sergileyen rotanın, halkın Seddi yasal olarak ziyaret etmesi için rehberlik sağlaması amaçlanıyor.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Beijing'in Huairou bölgesi yetkilileri, Çin Seddi'nin en tehlikeli bölümlerinden biri olan, 141 ve 145 no'lu savunma kuleleri arasında bulunan ve daha önce halka kapalı olan Jiankou bölümünün, bu yıl ilk kez bir turistik rota ile ziyaretçilere açılacağını açıkladı.

Huairou Kültür ve Turizm Bürosu yetkilisi Zhang Tong, rotanın restorasyon ve arkeolojik başarıları sergilemek ve halka "Çin Seddi'ni yasal olarak ziyaret etme" konusunda rehberlik etmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Çin Seddi'nin en tehlikeli kısımlarından biri olan Jiankou bölümü cesur uzun yürüyüş severler için bir cazibe merkezi.

"Jiankou" ismini havadan bakıldığında yay şekline benzeyen görünümünden alan bu bölüm, yıllar içinde zaman zaman dağcıların hayatını kaybettiği olaylarla gündeme geldi.

2016 yılından beri koruyucu restorasyondan geçen Çin Seddi'nin Jiankou bölümü henüz ziyaretçilere açılmadı.

Aslen Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde inşa edilen ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde restore edilen Çin Seddi'nin Jiankou bölümü, doğuda Çin Seddi'nin Mutianyu bölümüne ve batıda Çin Seddi'nin Huanghuacheng bölümüne bağlanıyor.

Çin Seddi, bazı bölümleri 2.000 yıl öncesine dayanan 15 eyalet düzeyindeki bölgeye dağılmış birbirine bağlı birçok duvarı ile Çin'in en büyük ölçekli kültürel miras alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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