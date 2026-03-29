Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde devriye yaptı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresindeki sularda muharebe hazırlık ve sahil güvenlik devriyeleri yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Çinlilerin "Huangyang" olarak adlandırdığı sığlığın çevresindeki sularda deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Komutanlığa bağlı deniz ve hava birliklerinin mart başından beri muharebe hazırlık devriyelerine hız verdiği ifade edilen açıklamada, kanun ve düzenlemelere uygun olarak takip, izleme, uyarı ve uzaklaştırma operasyonları düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, devriye faaliyetinin Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü sulardaki hak ihlallerine ve provokasyonlara etkin karşı tedbir işlevi gördüğü vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada da sığlığın çevresindeki sularda yasa dışı hak ihlali yapan gemileri kontrol etmek üzere kanun koruma devriyelerine hız verdiği kaydedildi.

Açıklamada, devriye faaliyetinin, Çin'in bölgedeki egemenliği ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını korumayı amaçladığının altı çizildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.